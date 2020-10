ZZZS zaradi epidemioloških razmer omejuje fizični stik s strankami

Ljubljana, 16. oktobra - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) zaradi širjenja novega koronavirusa s ponedeljkom uvaja spremenjeno poslovanje. Stranke prosi, da zavarovanja in uveljavljanje pravic urejajo po elektronski ali navadni pošti oz. prek telefona, na enotah ali izpostavah pa naj se osebno zglasijo le, če je to nujno potrebno in nimajo znakov okužbe.