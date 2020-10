Ljubljanska borza: Še vedno najbolj zanimiva Sava Re

Ljubljana, 16. oktobra - Na Ljubljanski borzi so vlagatelji dopoldne znova največ prometa ustvarili z delnicami Save Re, ki se ji morda obeta izplačilo dividend. Zanimive so bile še delnice NLB in Krke. Tečaji večine najpomembnejših delnic stojijo na izhodišču, navzgor gredo delnice Telekoma in Triglava, navzdol pa Krke.