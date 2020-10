Ihan za Mladino: Ravnovesje epidemije stoji na obnašanju ljudi, ko nihče ne gleda

Ljubljana, 16. oktobra - V zadnjih dneh število primerov okužbe s koronavirusom narašča. Imunolog Alojz Ihan ocenjuje, da je to predvsem posledica klime v družbi. "Ravnovesje epidemije stoji in pade na sodelovanju ljudi, na njihovem obnašanju, ko nihče ne gleda," je za Mladino povedal Ihan. Prebivalci so zelo zaupljivi, "kot da je poznanstvo nekakšen protivirusni ščit".