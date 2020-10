Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 17. oktobra - Založba Miš je izdala roman za odrasle Iva Svetine z naslovom Malabar, KD Mariborska literarna družba pa v sozaložništvu z zagrebško založbo Kultura snova pesniško zbirko Saše Slavkovića Gol i(n) bos. Pri Založbi ZRC so izšle Zgodbe iz konzerve: zgodovine predelave in konzerviranja rib na severovzhodnem Jadranu.