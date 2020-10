WHO: Remdesivir in hidroksiklorokin imata kvečjemu majhen vpliv na potek covida-19

Ženeva, 16. oktobra - Zdravila remdesivir, hidroksiklorokin, lopinavir/ritonavir in interferon imajo majhen vpliv na umrljivost in potek bolezni covid-19 med hospitaliziranimi bolniki ali pa ga sploh nimajo, je ugotovila mednarodna raziskava pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).