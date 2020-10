Ljubljana, 16. oktobra - Mariborski podžupan Samo Peter Medved, poveljnik civilne zaščite Maribor Samo Robič in pomočnik direktorja za zdravstveno nego Zdravstvenega doma Maribor Aleksander Jus bodo danes ob 12. uri na Trgu generala Maistra v Mariboru dali izjavo za medije o novih ukrepih in epidemiološkem stanju v Mestni občini Maribor, so sporočili z občine.