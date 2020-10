Trump in Biden vsak na svoji javni tribuni in vsak v svojem slogu

New York, 16. oktobra - Predsedniška kandidata republikancev in demokratov sta imela v četrtek namesto drugega televizijskega soočenja vsak svojo javno tribuno in vsak v svojem slogu. Donald Trump se je v Miamiju prepiral z voditeljico, Joseph Biden pa je v Philadelphii razlagal svoja politična stališča. Med drugim sta znova predstavila svoje videnje ravnanja v pandemiji.