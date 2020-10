IMF ZDA in Kitajsko pozval k nadaljnji podpori svojih gospodarstev

Washington, 16. oktobra - Izvršna direktorica Mednarodnega denarnega sklada (IMF) Kristalina Georgieva je po zasedanju 24-članskega Mednarodnega denarnega in finančnega odbora (IMFC) v Washingtonu v četrtek pozvala ZDA in Kitajsko, naj nadaljujeta s stimulacijami svojih gospodarstev. Kot je poudarila, to ugodno vpliva na celotno globalno gospodarstvo.