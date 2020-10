Ameriške ankete bi naj letos bolje odsevale stanje predsedniške tekme

New York, 16. oktobra - Ameriški izvajalci političnih anket so zatrdili, da so po volitvah leta 2016 nekoliko prilagodili metodologijo, tako da naj bi ankete letos bolje odsevale dejansko stanje predsedniške tekme kot pred štirimi leti, ko so napovedovale zanesljivo zmago demokratke Hillary Clinton, na koncu pa je slavil Donald Trump.