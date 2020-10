Newyorške borze končale s padci

New York, 15. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali v rdečih številkah. Med vlagatelji vlada negotovost glede tega, kdaj in v kakšni obliki bodo v ZDA uveljavljeni novi ukrepi za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu zaradi covida-19, poročajo nekateri spletni mediji. Vlagatelje skrbijo tudi podatki z ameriškega trga dela.