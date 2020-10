Glasovanje o ministru za kmetijstvo: 48 za, 7 proti

Ljubljana, 15. oktobra - Imenovanje Jožeta Podgorška za novega kmetijskega ministra je v današnjem glasovanju v DZ podprlo 48 poslancev - poleg poslancev koalicijskih poslanskih skupin še poslanci SNS in narodnosti. Proti so glasovali poslanci Levice in en poslanec SD. Preostali poslanci SD niso glasovali, prav tako SAB in LMŠ.