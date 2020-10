Europol: V operaciji proti pranju denarja 20 aretacij

Haag, 15. oktobra - V mednarodni operaciji proti kriminalni združbi, ki se je ukvarjala s pranjem denarja, so policisti aretirali 20 osumljencev. V preiskavi je sodelovalo 16 držav, največ hišnih preiskav so izvedli v Latviji, v Bolgariji pa so zasegli opremo za rudarjenje kriptovalut, so danes sporočili iz Europola.