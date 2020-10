Ljubljana, 15. oktobra - Hokejisti SŽ Olimpije so na drugi tekmi proti ekipi KAC II zmagali z 12:3 (2:1, 4:1, 6:1). Prvo tekmo v gosteh so Ljubljančani dobili s 4:1 in tako vpisali zmago proti tekmecu s skupnim izidom kar 16:4.