Linz, 15. oktobra - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so tudi na drugi tekmi alpske lige proti ekipi Steel Wings Linz II zmagali, tokrat v gosteh s 4:2 (0:0, 1:1, 1:3). Prvo tekmo so doma dobili s 5:0, kar pomeni, da so zmago s skupnim izidom 9:2 proti avstrijski ekipi vpisali Gorenjci.