Koprska občina bo uporabnike oprostila plačevanja takse za uporabo javnih površin

Koper, 15. oktobra - Mestna občina Koper bo gostinske ponudnike in druge uporabnike javnih površin v občini do nadaljnjega oprostila plačila občinske takse za uporabo javne površine. Ukrep bo veljal od 19. oktobra do 31. januarja 2021, z možnostjo podaljšanja. Nekoliko bodo omejili tudi poslovanje občinske uprave.