V rdečih regijah nove omejitve za preprečitev širjenja koronavirusa

Ljubljana, 16. oktobra - Širjenje novega koronavirusa po državi vlada skuša zamejiti z novim svežnjem ukrepov, del njih začenja veljati danes. Med drugim je to odlok, ki omejuje gibanje prebivalstva med rdečimi in oranžnimi statističnimi regijami. Odlok uveljavlja tudi nova pravila glede zbiranja ljudi in obvezno nošnjo maske na odprtih javnih krajih v rdečih regijah.