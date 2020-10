V podjetju Viberate razvili analitično orodje za glasbeno industrijo

Ljubljana, 15. oktobra - V ljubljanskem podjetju Viberate, kjer razvijajo tehnološko platformo in analitične storitve za glasbenike, so zaključili razvoj celovitega analitičnega orodja. Ta po njihovih navedbah glasbenim izvajalcem ponuja priložnost za uspeh tudi v času pandemije covida-19, ki je močno omejila festivalsko in koncertno dejavnost.