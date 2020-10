Znanih že osem udeleženk EP do 21 let v Sloveniji in na Madžarskem

Ljubljana, 15. oktobra - Oktobrske kvalifikacijske tekme so razkrile nove udeležence evropskega prvenstva do 21 let, ki bo prihodnje leto potekalo v Sloveniji in na Madžarskem. Poleg obeh gostiteljic bodo na prvenstvu sodelovale tudi mlade reprezentance Anglije, Rusije, Španije, Danske, Nizozemske in Nemčije, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije.