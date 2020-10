Ob dnevu hoje posebna pozornost usmerjena k hoji v šolo

Ljubljana, 15. oktobra - Hoja je najbolj praktičen, poceni in široko dostopen način za redno telesno dejavnost in ohranjanje zdravja, slovenska mesta pa so primerna za hojo, ob današnjem dnevu hoje izpostavljajo na Inštitutu za politike prostora. Inštitut pri tem s programoma Pešbus in Aktivno v šolo in zdravo mesto posebno pozornost namenja spodbujanju hoje v šolo.