V opoziciji tudi kritike novih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa

Ljubljana, 15. oktobra - V opozicijskih vrstah so kritični do nekaterih ukrepov, ki jih je v sredo za zajezitev širjenja novega koronavirusa sprejela vlada. Kljub temu pa državljanke in državljane pozivajo, naj ukrepe spoštujejo, zlasti ko gre za osnovno zaščito, kamor sodijo skrb za higieno, nošenje mask in omejevanje medsebojnih druženj.