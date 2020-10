V Jemnu začetek obsežne izmenjave vojnih ujetnikov

Sana, 15. oktobra - Jemenska vlada in hutijski uporniki so začeli obsežno izmenjavo vojnih ujetnikov - domov se jih je na letih med Jemnom in Savdsko Arabijo danes vrnilo že več sto, preostali naj bi se vrnili v petek. Izmenjava je eden redkih znakov napredka v procesu za končanje konflikta, ki je v Jemnu izbruhnil pred šestimi leti.