Vranješ z Gajićem in bratoma Skube odpira prvo fronto

Ljubljana, 15. oktobra - Slovenska moška rokometna reprezentanca bo v začetku prihodnjega meseca odprla svojo prvo od treh bližnjih front. V okviru kvalifikacij za evropsko prvenstvo na Slovaškem in Madžarskem 2022 sta pred njo uvodni tekmi s Poljsko in Turčijo. Selektor Ljubomir Vranješ je v reprezentanco vrnil Dragana Gajića ter Staša in Sebastjana Skubeta.