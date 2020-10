Newyorške borze trgovanje začele s padci

New York, 15. oktobra - Trgovanje na newyorških borzah se je začelo s padci indeksov. Med vlagatelji je prisotna negotovost glede tega, kdaj in v kakšni obliki bodo v ZDA uveljavljeni novi ukrepi za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu zaradi covida-19. Prav tako jih skrbi naraščanje števila novih okužb s koronavirusom, zaradi česar se po svetu znova zaostrujejo ukrepi.