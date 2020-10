Ljubljanska borza: Najbolje se je odrezal Triglav

Ljubljana, 15. oktobra - Me delnicami v indeksu SBI TOP sta danes rast zabeležili le dve. Najbolj so se podražile delnice Zavarovalnice Triglav, ki so bile tudi najprometnejše, precej nižja je bila rast tečaja Krkinih delnic. Borzni posredniki so sklenili za nekaj manj kot 772.000 evrov poslov, indeks SBI TOP pa se je znižal za 0,27 odstotka.