Gostinci, frizerji in kozmetiki pri OZS ob novih omejitvah vztrajajo pri pričakovanjih do države

Ljubljana, 15. oktobra - Gostinci, kozmetiki in frizerji pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) v luči vladnih odločitev za omejevanje posameznih dejavnosti vztrajajo pri že izraženih pričakovanjih, da jim bo država med drugim pokrila nadomestila stroškov plač zaposlenim, temeljni dohodek za delodajalce in stroške najemnin, so za STA povedali na OZS.