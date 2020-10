Zavrnitev tožbenega zahtevka Gašparja Mišiča proti Luki Koper pravnomočna

Koper, 15. oktobra - Koprsko višje sodišče je zavrnilo pritožbo Gašparja Gašparja Mišiča na odločitev okrožnega sodišča, ki je zavrnilo njegov tožbeni zahtevek o ničnosti njegove druge razrešitve s položaja predsednika uprave Luke Koper in glede njegovega odškodninskega zahtevka v višini 757.388 evrov plus obresti. Sodba je s tem pravnomočna, so sporočili iz družbe.