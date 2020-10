WHO ob zaskrbljujočih razmerah poziva k zaostrovanju ukrepov proti covidu-19 v Evropi

pripravil Blaž Mohorčič

Ženeva/Zagreb/London, 15. oktobra - Razvoj pandemije covida-19 v Evropi je zelo zaskrbljujoč, je poudaril vodja Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo Hans Kluge. Pozval je k zaostritvi ukrepov, ki morajo biti sorazmerni in časovno omejeni. O zaostrovanju ukrepov in novih rekordih okužb poročajo iz številnih evropskih držav, med drugim Avstrije, Italije in Nemčije.