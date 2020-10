Iz zdravstvene nege pristojne pozivajo k takojšnjemu ukrepanju za rešitev nakopičenih težav

Ljubljana, 15. oktobra - V zdravstveni negi opozarjajo, da je kriza zaradi novega koronavirusa razgalila vse, na kar opozarjajo že desetletje. Kadrovski primanjkljaj je vse večji, zaposleni so prekomerno obremenjeni, izčrpani in izgoreli, so opozorili na današnjem posvetu. Pristojne pozivajo k takojšnjemu ukrepanju, sicer se bojijo, da se bo sistem zlomil.