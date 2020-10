V sklopu Meseca oblikovanja podelili slovenske nagrade za oblikovanje

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ljubljana, 15. oktobra - V sklopu festivala Mesec oblikovanja, ki ga prireja Zavod Big, so danes podelili slovenske nagrade v kategorijah oblikovanje leta, interier leta, brezčasni in perspektivni. Med številnimi nagrajenimi so plašč Cliche Prime, čevlji za tek na smučeh Alpine Elite 3.0, podstrešno stanovanje Tivolska in Tehnolev.