V BiH znova najvišje dnevno število okuženih z novim koronavirusom

Zagreb/Sarajevo/Banjaluka, 15. oktobra - V Bosni in Hercegovini so v minulih 24 urah ob opravljenih 2300 testih potrdili 7569 okužb z novim koronavirusom, kar je novo najvišje dnevno število na novo okuženih, kažejo poročila zavodov za javno zdravstvo. Obenem je zaradi covida-19 umrlo 14 bolnikov, so objavili.