V Kranju priprave na gradnjo nove stanovanjske soseske in poslovne cone

Kranj, 15. oktobra - Kranjski mestni svetniki so na sredini seji sprejeli nekatere sklepe, ki bodo spremenili podobo Kranja, je na današnji novinarski konferenci povedal kranjski župan Matjaž Rakovec. Sprejeli so namreč dokumente, ki se nanašajo na ureditev nove stanovanjske soseske Kranjska iskrica in Poslovno-proizvodne cone Hrastje.