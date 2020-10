Dokumentarec I Am Greta v britanskih kinematografih

London, 16. oktobra - Dokumentarec I Am Greta režiserja Nathana Grossmana so snemali od prvega Gretinega protesta v Stockholmu leta 2018. Govori o švedski podnebni aktivistki Greti Thunberg, v njem pa bodo predstavili, kako je imel njen vpliv globalne razsežnosti. Po premieri na filmskem festivalu v Benetkah bo sedaj na ogled v britanskih in irskih kinematografih.