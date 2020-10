Močno neurje zajelo Dalmacijo

Zagreb/Split, 15. oktobra - Močan južni veter in dež sta povzročila vrsto težav v prometu v hrvaški Dalmaciji. Na morju pri Dubrovniku so izmerili valove v višini do 5,5 metra, pri Splitu pa do enega metra, zaradi česar so prekinili ladijske povezave z otoki. V Splitu je veter s hitrostjo več kot 90 kilometrov na uro lomil veje dreves, poročajo hrvaški mediji.