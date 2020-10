Odbor DZ za okolje o problematiki pitne vode v Anhovem

Ljubljana, 16. oktobra - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor bo danes na zahtevo poslancev opozicijskih SAB, LMŠ, Levice in SD razpravljal o problematiki zagotavljanja čiste pitne vode v Anhovem in tudi drugod po državi. Poslanci se želijo seznaniti z razlogi za težave v Anhovem in pregledati možnosti za financiranje zagotavljanja vodnih virov.