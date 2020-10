Ljubljana, 15. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi burje promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton na vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino ter na regionalni cesti Podnanos-Manče-Vipava-Ajdovščina.