V sredo okužbe v 134 občinah; v Ljubljani 119 primerov

Ljubljana, 15. oktobra - V sredo so nove okužbe z novim koronavirusom potrdili v 134 občinah. V Ljubljani je bilo 119 primerov, delež trenutno okuženih v prestolnici je 0,271 odstotka. V Kranju so potrdili 34 okužb, v Domžalah 25. Najvišji delež aktivnih okužb imajo sicer občine Črna na Koroškem (0,914 %), Šentjernej (0,852 %), Mežica (0,731 %) in Sodražica (0,730 %).