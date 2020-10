Strežba v gostinskih lokalih zunaj nastanitvenih objektov v rdečih regijah začasno prepovedana

Ljubljana, 15. oktobra - Skladno z novim vladnim odlokom o omejitvah ponudbe in prodaje blaga in storitev, ki bo začel veljati s petkom, bo v rdečih statističnih regijah z najslabšo epidemiološko sliko začasno prepovedano opravljati gostinsko dejavnost v lokalih. Prepoved ne velja za strežbo gostom v nastanitvenih objektih in za osebni prevzem ali dostavo.