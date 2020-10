Pri Jumbo Vismi stavijo na dva: Rogliča in Dumoulina

Amsterdam, 15. oktobra - Prihodnji torek se bo na Pirenejskem polotoku začela 75. kolesarska dirka po Španiji. Pri nizozemski ekipi so danes objavili, da bosta kapetana dva: lanski zmagovalec Vuelte Slovenec Primož Roglič, ki bo imel na dresu številko 1, in Nizozemec Tom Dumoulin. Cilj obeh je skupna zmaga na dirki, so zapisali pri Jumbo Vismi.