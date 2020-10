Na rdečem seznamu sedem regij s skupaj 117 občinami

Ljubljana, 15. oktobra - Na rdečem seznamu regij, kjer je 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev višja od 140, je trenutno sedem od 12 slovenskih statističnih regij. To so Gorenjska, Koroška, Osrednjeslovenska, Posavska, Savinjska in Zasavska regija ter Jugovzhodna Slovenija, ki obsegajo 117 občin. Zanje veljajo strožji ukrepi za zajezitev novega koronavirusa.