Ryanair napovedal večje odpovedi poletov v zimski sezoni

Dublin, 15. oktobra - Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair bo zaradi novih omejitev potovanj, povezanih s pandemijo, v zimski sezoni odpovedal več letov in začasno zaprl letalski bazi Cork in Shannon na Irskem ter bazo Toulouse v Franciji. Med novembrom in marcem bo število letov zmanjšal med 40 in 60 odstotkov, potem ko je podobno storil že oktobra.