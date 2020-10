V Benetkah znova uspešno uporabili nov sistem protipoplavnih pregrad

Benetke, 15. oktobra - V Benetkah so danes že drugič v manj kot dveh tednih uporabili novo zgrajeni sistem pregrad za zaščito pred poplavami, znan po kratici Mose. Potem ko je dele mesta poplavilo, so hitro aktivirali pregrade na odprtinah, nakar je gladina vode upadla na 1,35 metra in mestno jedro je tako ostalo suho, so sporočile beneške oblasti.