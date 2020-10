Do zadnje operacije se je država letos zadolžila za 6,7 milijarde evrov

Ljubljana, 15. oktobra - Do ponedeljka, torej dan pred operacijo, v kateri je Slovenija izdala za milijardo evrov 30-letnih obveznic in predčasno odkupila del izdaje dveh drugih obveznic, se je država letos zadolžila za 6,712 milijarde evrov. Ob tem bo letos odplačala 2,047 milijarde evrov dolga in 776 milijonov evrov obresti, so za STA pojasnili na finančnem ministrstvu.