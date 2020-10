Ljubljana, 15. oktobra - Pritožbena seja v primeru Marka Matića, ki ga je sodišče prve stopnje novembra lani obsodilo na 30 let zapora zaradi dvojnega umora v Krkavčah, višji sodniki pa so junija letos sodbo potrdili, bo v petek ob 12. uri (IN NE danes, kot smo pomotoma zapisali) na Vrhovnem sodišču na Tavčarjevi 9.