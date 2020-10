Na evropskih borzah razprodaja delnic in padanje indeksov

London/Frankfurt/Pariz, 15. oktobra - Trgovanje na evropskih borzah se je danes začelo v znamenju razprodaje delnic in padanja indeksov, ki izgubljajo tudi več kot dva odstotka. Vlagatelji v luči negotove usode novih stimulativnih ukrepov v ZDA, neenotnih poslovnih rezultatov bank in novih ukrepov za zamejitev širjenja novega koronavirusa prodajajo delnice in unovčujejo dobičke.