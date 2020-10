Turčija zadrževala letalo grškega zunanjega ministra

Atene, 15. oktobra - Napetosti med Grčijo in Turčijo dobivajo nove razsežnosti. Grški javni radio ERT je danes poročal, da so turški organi pilota letala, na krovu katerega je bil grški zunanji minister Nikos Dendias, prisilili, da je kar 20 minut krožil v zraku nad mejo med Irakom in Turčijo, preden so mu dovolili prelet turškega zračnega prostora.