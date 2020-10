Reke bodo v večjem delu države danes narasle

Ljubljana, 15. oktobra - Reke bodo danes predvsem v južnem, osrednjem ter vzhodnem delu države ponovno narasle, so sporočili z Agencije RS za okolje. Nadaljevalo se bo razlivanje Ljubljanice, Krka in njeni pritoki se bodo popoldne in v noči na petek začeli razlivati na območje vsakoletnih poplav, poplavlja lahko tudi Dravinja. Danes in v petek bo poplavljalo tudi morje.