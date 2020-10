David Grossman v Frankfurtu pozval pisatelje k pričanju o pandemiji

Ljubljana, 15. oktobra - Priznani izraelski pisatelj David Grossman je ob odprtju knjižnega sejma v Frankfurtu, ki se sicer letos osredotoča na splet, pozval svoje kolege, naj bodo "močne priče" pandemije covida-19 in "zvočna opozorila na vseh krajih", kjer so zaradi krize ogrožene državljanske in človekove pravice. O tem je spregovoril iz svojega doma v Jeruzalemu.