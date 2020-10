Letošnji mednarodni dan slovarjev pospremljen z več virtualnimi dogodki

Ljubljana, 16. oktobra - Ob današnjem mednarodnem dnevu slovarjev je Sekcija za leksiko, ki deluje znotraj Zveze društev Slavističnega društva Slovenije, pripravila več spletnih dogodkov. V četrtek je potekala okrogla miza, predstavili so projekta Franček in Slovenščina na dlani, danes pa se obeta še vrsta predstavitev raziskovalcev ZRC SAZU in drugih jezikoslovcev.