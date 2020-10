V Novem mestu slikarska razstava To ni - to je Ulle Žibert

Novo mesto, 15. oktobra - V galeriji Simulaker v Novem mestu bodo drevi ob 19. uri odprli slikarsko razstavo To ni - to je trboveljske kiparke Ulle Žibert. Razstavo so pripravili v okviru galerijskega razpisa za predstavitev mladih umetnikov Prva priložnost 2020. Na ogled naj bi bila do 7. novembra.