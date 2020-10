Število nezakonitih prehodov meje do septembra za odtenek nižje od lanskih številk

Ljubljana, 15. oktobra - Policija je letos do konca septembra obravnavala 11.855 nezakonitih prehodov državne meje, kar je za dobrega pol odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Najpogosteje so obravnavali državljane Pakistana in Maroka, ki predstavljajo polovico vseh obravnavanih tujcev. Izrazit pa je upad števila obravnavanih državljanov Alžirije.